مال وأعمال

النفط يغلق منخفضا بفعل مخاوف حيال زيادات الفائدة وضريبة على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق منخفضا بفعل مخاوف حيال زيادات الفائدة وضريبة على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 10:12 صباحاً - – أغلقت أسعار النفط منخفضة يوم الثلاثاء بفعل مخاوف بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيفاجيء الأسواق بزيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة.

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ويتوقع معظم مراقبي الأسواق أن يرفع البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه يوم الأربعاء. لكن بعد بيانات قوية بشكل مفاجئ لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار، تتنامي التوقعات لزيادة للفائدة قدرها 75 نقطة أساس.

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.10 دولار، أو 0.9%، لتسجل عند التسوية 121.17 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة دولارين، أو 1.7%، لتبلغ عند التسوية 118.93 دولار للبرميل.

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وتعرضت أسعار النفط لضغوط من تقارير بأن رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي رون وايدن يعتزم تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية قدرها 21% على فائض أرباح شركات النفط والغاز التي تزيد إيراداتها السنوية على مليار دولار، حسبما قال مساعد له لرويترز.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن منح عقود لبيع 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وتنتظر السوق أحدث البيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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