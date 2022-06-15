مال وأعمال

رئيس الجزائر ينهي مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الجزائر ينهي مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – قال حساب رئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها، وفق .

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وكان عبد الرحمن راوية تولى منصب وزير للمالية في الحكومة الجزائرية في 20 فبراير 2021 خلفاً لرئيس الوزراء الحالي أيمن بن عبد الرحمن.

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وتأتي إقالة وزير المالية بعد أقل من شهر على إقالة الرئيس الجزائري لمحافظ البنك المركزي المصري رستم فاضلي بشكل مفاجئ في 23 مايو 2022.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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