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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الجزائر ينهي مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – قال حساب رئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها، وفق .
وكان عبد الرحمن راوية تولى منصب وزير للمالية في الحكومة الجزائرية في 20 فبراير 2021 خلفاً لرئيس الوزراء الحالي أيمن بن عبد الرحمن.
وتأتي إقالة وزير المالية بعد أقل من شهر على إقالة الرئيس الجزائري لمحافظ البنك المركزي المصري رستم فاضلي بشكل مفاجئ في 23 مايو 2022.
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