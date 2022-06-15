رئيس هيئة الرقابة المالية ينعي الدكتور أحمد سعد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – نعى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والذي وافته المنية عصر اليوم، داعيا المولى أن يتغمده برحمته.

وقال عمران إن الفقيد كان آخر رئيس لهيئة سوق المال قبل دمجها في عام 2009 مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للتمويل العقاري تحت مظلة واحدة، في خطوة تم الإعداد لها في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وكان للفقيد دور فعال في إتمام إجراءات الدمج مع قيادة الهيئة أنداك.

وأضاف عمرن أن الراحل كانت له اسهاماته في نشاط سوق رأس المال حيث ساهم في إصدار أول قواعد تنظيمية لعمليات التداول داخل وخارج المقصورة، وإصدار أول قواعد منظمة لقيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في عام 2002، وفي أثناء شغله لمنصب نائب رئيس هيئة سوق المال في عام 2005 ساهم بالمساهمة في إصدار قواعد التداول في ذات الجلسة intra-day.

وتقدم الدكتور عمران، نيابة عن جميع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجميع أطراف سوق المال بخالص العزاء للأسرة في الفقيد، داعيا المولى أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصالحين.

يذكر أن الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف سبق وشغل منصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2007 إلى 2009، وهو أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة منذ عام 2012، وله عدد من الكتب والمؤلفات العلمية، وانضم للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية ككبير مستشاري رئيس الهيئة

كما عمل خبير تدريب لدي “جمعية إدارة الأعمال العربية”، والجامعة الأمريكية، و”مركز إكسيلانس للتدريب”، و عمل كبير مستشاري صندوق حماية المستثمر.

وشارك في مجموعات العمل المشكلة من منظمة الإيوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال)، كما شغل منصب الرئيس الإقليمي لمنتدى تعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2008.