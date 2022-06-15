إنتاج أعضاء أوبك ينخفض 176 ألف برميل يوميا في مايو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 12:11 صباحاً - العربية دوت نت – توقعت منظمة أوبك في تقريرها الشهري زيادة الطلب العالمي على النفط بـ 3.1 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2022، ليصل إجمالي الطلب إلى 101 مليون برميل يوميا، وهي مستويات ما قبل جائحة كورونا.

في حين أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب في 2022 بأكمله عند 3.4 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج أوبك انخفض 176 ألف برميل يوميا في مايو مقارنة بأبريل، إثر تراجع إنتاج إيران والعراق وليبيا ونيجيريا والجابون.

وفيما يتعلق بالإنتاج الروسي قدّرت أوبك أن يكون الإنتاج قد تراجع بنحو 930 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام على أساس فصلي.