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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ضمان: 53 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر إلى الدول العربية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:09 مساءً - – قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت، يوم الثلاثاء، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 42% إلى حوالي 53 مليار دولار في 2021.
وأضافت المؤسسة، في تقرير، أن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.
وأوضحت المؤسسة، في رصدها السنوي، استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات، وفي مقدمتها دولة الإمارات بحصة تجاوزت 39.1%.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحصة 36.5%، ثم مصر 9.7%ثم سلطنة عمان 6.8% ثم المغرب بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية.
وفي المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% إلى 52 مليار دولار.
وساهمت السعودية والامارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% للسعودية و43.5% للإمارات. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.
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