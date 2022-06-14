الولايات المتحدة تسمح ببعض المعاملات المرتبطة بالطاقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:09 مساءً - – قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في إخطار نشر على الانترنت يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستسمح لبعض المعاملات المرتبطة بالطاقة مع سبير بنك، وبنك في تي بي، وألفا بنك وبضعة كيانات روسية أخرى بأن تستمر حتى الخامس من ديسمبر.

وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة، عن تمديد الرخصة العامة التي تجيز المعاملات مع بعض الكيانات والتي تشمل أيضا البنك المركزي المصري الروسي وسوف كوم بنك، بين كيانات أخرى.