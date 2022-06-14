نعرض لكم الان تفاصيل خبر أيمن سليمان: صندوق مصر السيادي مستعد للشراكة مع أي مستثمر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:05 مساءً - دوت الخليج – ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والذي عقد بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة.

واستعرض المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من مشروعات بالمناطق الصناعية خاصة شرق بورسعيد والتجهيزات الخاصة بساحات التداول وأعمال الأرصفة.

كما تناول موقف التعاقدات الحالية في ميناء شرق بورسعيد، في إطار تحسين جودة الخدمات بها لتحظى بما تستحقه من مكانة مؤثرة في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى الإسراع في خطوات توطين الصناعات، وتحديدا صناعة السيارات، كما أكد الدور الحيوي الذي تؤديه المنطقة الاقتصادية في ملف الهيدروجين الأخضر.

وأكد المهندس يحيى زكي أن الوقت الحالي يتطلب العمل على قدم وساق من أجل تحقيق قفزات استثنائية للتغلب على تحديات المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة العالمية من اضطرابات تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الاستراتيجية المنشودة.

وعن مشروعات الهيدروجين الأخضر، قال رئيس الهيئة إن لقاءات ستعقد قريبا مع ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الهيدروجين الأخضر، التي وقعت معها المنطقة الاقتصادية مذكرات تفاهم لوضع أطر التعاون بين الأطراف وتفعيل هذه المذكرات وترجمتها لعقود فعلية بالتزامن مع قمة تغير المناخ.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة لهذه المشروعات خلال المرحلة الأولى تبلغ 6.5 مليون طن سنوياً.

وشهد الاجتماع عرضا من المهندس كريم سامي، عن نشاط شركة شرق بورسعيد للتنمية، في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أن الصندوق مستعد للدخول في شراكات مع أي مستثمر أجنبي يرغب في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، باستمرار العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وفق خطة طموحة لتحقيق ذلك الهدف، تقوم على تعظيم الاستفادة من امكاناتها ومقومات إقامة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

كما وجه رئيس الوزراء بعرض تقرير شهري يتضمن معدلات الأراضي التي تم الترويج والتسويق لها في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تقوم بتطويرها شركة شرق بورسعيد للتنمية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما شارك في اللقاء: اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأعضاء مجلس الإدارة.