انت الان تتابع خبر ما قصة السماح باستيراد كميات كبيرة من التفاح؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهجن رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه عبدالله عكاش الزبن، موافقة وزارة الزراعة مؤخرا على استيراد 8 آلاف طن من التفاح، بموجب رخص استيراد صادرة عنها، وذلك تزامنا مع اقتراب بدء موسم التفاح المحلي والمتوقع خلال 15 يوما.

وقال الزبن في تصريحات صحفية:" إنه يوجد حاليا 5 آلاف طن من التفاح المستورد مخزنة في البرادات المحلية، إضافة إلى الكميات التي ستصل بناء على الموافقات التي أصدرتها وزارة الزراعة، ما يضر بالمنتج المحلي".

وأكد أن استيراد التفاح في الوقت الراهن تزامنا مع قرب موسم قطاف التفاح سيكبد المزارع الأردني خسائر فادحة، عدا عن الخسائر التي يعاني منها القطاع، مشيرا إلى أن الاستيراد يدعم فقط المزارعين الأجانب ولا يدعم السوق الأردني.

ونوه إلى أن أسعار التفاح المحلي ستكون بناء على العرض والطلب، وعلى السعر الدارج في السوق المركزي، مبينا أنه يوجد في السوق بدائل كثيرة من الفواكه المنتجة محليا والتي ستتأثر من قرار الوزارة.