انت الان تتابع خبر اتفاقيات لإعادة تأهيل البادية وزراعة القمح.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة ثلاث اتفاقيات مع مدير شركة تطوير وادي عربة المهندس أسامة الرحامنة وجمعيات تعاونية في منطقة جنوب عمان وسهول ذيبان وذلك لتنفيذ مشروع زراعة القمح والأعلاف المستدامة في هذه المناطق.

ويأتي توقيع الاتفاقيات ضمن البرنامج التنفيذي بين وزارتي المياه والبيئة لإعادة تأهيل البادية الذي يهدف إلى إقامة مشاريع زراعية ريادية بالتعاون مع الجمعيات في مناطق البادية ووادي عربة، لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإنشاء بيئة جاذبة بما يحقق التنمية الشاملة، تماشيا مع الخطة الوطنية لتحسين واقع الزراعة وخدمة المجتمعات المحلية.

وأشار وزير المياه إلى أهمية تنفيذ مشروع الإنتاج المستدام للأعلاف المروية من خلال تعلية سد الواله، مبينا أنه تم إبرام اتفاقية ثنائية مع وزارة البيئة تتضمن خطة العمل المجتمعية لبرنامج إعادة تأهيل البادية إضافة إلى اتفاقيات لتنفيذ العديد من مشاريع الحصاد المائي في مختلف المناطق، خاصة جنوب عمان وذيبان ووادي عربة لتعزيز الواقع البيئي والزراعي والاقتصادي فيها.

وأضاف أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في توفير مصادر آمنة ومستدامة لزراعه الأعلاف لدعم قطاع الماشية في مجتمعات البادية وأن الركيزة الأساسية في هذا المشروع هو العمل على توفير (الأعلاف) بشكل دائم انطلاقا من التوجه العام لخطة العمل المجتمعية والتي تعمل على إشراك المجتمع المحلي في عملية إعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة في البادية، وكذلك خلق فرص عمل لأبناء المناطق وتعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي لهم وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني وتوفير الأعلاف لمربي المواشي.

من جهته، أوضح وزير البيئة أنه وضمانا لإنجاح المشروع، ولإيصال أهدافه إلى المجتمعات في البادية تطلبت خطة العمل تنظيم قطاع مربي الماشية تحت مظلة الجمعيات التعاونية، التي تُعنى بهم وبمصالحهم وكيفية الاستفادة من المراعي في مختلف المناطق، كما وتعتبر هذه الجمعيات حجر الأساس لإطلاق أي مبادرات أو مشاريع مستقبلية لها دور عظيم في تنشئة ودعم المشاريع الإنتاجية والتي تعود بالنفع على الجمعيات التعاونية والمجتمعات المحلية في مناطق البادية، بما يحقق التطلعات لخلق منظومة بيئية متكاملة في هذه المناطق.

وثمن الوزيران دعم الدول الصديقة والمانحين وخاصة المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة على دعمه الموصول والذي ساهم في مواجهة مختلف التحديات وتحسين مستوى الخدمات عن طريق تنفيذ محاور ومشاريع ونشاطات إعادة تأهيل الأنظمة البيئية البرية في البادية الأردنية.

أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة أشارت إلى أن سلطة وادي الأردن عملت على تنفيذ واستدامة مشاريع إنتاج الأعلاف بالتعاون مع جمعيات تعاونية في جنوب عمان وسهول ذيبان وبتمويل من برنامج إعادة تأهيل البادية في وزارة البيئة من خلال إبرام اتفاقيات مع جمعيات تعاونية.

وتابعت “حيث تم إبرام اتفاقيات لزراعة الأعلاف باستخدام المياه المعالجة في جنوب عمان مع العديد من الجمعيات التعاونية في منطقة جنوب عمان بمساحة إجمالية (3000) دونم، إضافة إلى اتفاقيات في منطقة سهول ذيبان بمساحة (8000) دونم، واليوم تم توقيع اتفاقيات مع كل من شركة تطوير وادي عربة وذلك لزراعة القمح والأعلاف بمساحة (3100) دونم قابلة للتوسع إلى (5000) دونم ومع جمعيات في سهول ذيبان بمساحة (1000) دونم وفي منطقة جنوب عمان بمساحة (333) دونم”.

وأعرب مسؤولو الجمعيات عن امتنانهم وتقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى تمكينهم من التوسع في الزراعات الرعوية والعلفية والتخفيف عليهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

ويشار إلى أن شمول منطقة وادي عربة بمشروع (إنتاج الأعلاف المستدام) لغايات التوسع في زراعة القمح والأعلاف سيتم بالتعاون مع شركة تطوير وادي عربه والمجتمع المحلي والجمعيات التعاونية وبتمويل من وزارة البيئة ضمن موازنة برنامج إعادة تأهيل البادية لإقامة مشروع إنتاج الاعلاف المستدام لإنشاء.

ويذكر أن استدامة مثل هذه المشاريع سيساهم في تنمية المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة في البادية الأردنية وتحقيق الأمن الغذائي ورفع كفاءة وإنتاجية الثروة الحيوانية والتخفيف من نقص الأعلاف وكذلك للاستفادة من مخرجات إعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية بشكل مستدام، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة التي يعاني منها قطاع الثروه الحيوانية في هذا المجال.