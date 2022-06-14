انت الان تتابع خبر عالميا ومحليا.. هبوط حاد بأسعار الذهب لأدنى مستوى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، ليعمق المعدن الأصفر خسائره لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أدنى مستوى في 4 أسابيع، تحت ضغط القفزة الجديدة في عائد سندات الخزانة الأميركية، والتي أعقبت بيانات تضخم تاريخية فى الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1,809.52 دولار، الأدنى منذ 18 أيار الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,820.34 دولار، وسجلت أعلى مستوي عند 1,831.61 دولار.

وعلى الصعيد المحلي هبطت اسعار الذهب في السوق المحلي الاردني الى 60 قرشا للغرام الواحد مقارنة بتسعيرة الاثنين بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفق تسعيرة الثلاثاء، بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل المواطنين 37.30 دينارا للغرام لجهة البيع للمواطنين مقابل 35.8 لجهة الشراء منهم.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 لجهة الشراء من المحلات 43.8 دينارا مقابل 41.1 لجهة البيع، والذهب عيار 18 لجهة الشراء من المحلات 33.3 مقابل 30.3 لجهة البيع.