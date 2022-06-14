انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة حول اسعار الغاز في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر سعر أسطوانة الغاز أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، جوجل، في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم.

وذكرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية أو ما يُعرف باسم "جازكو" ارتفاع اسعار الغاز المنزلي.

وتُعد السعودية أكبر منتج للنفط بين أعضاء أوبك، وأكبر دولة مصدّرة للخام في العالم، وثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، كما انها كشفت النقاب عن أضخم حقل للغاز على أراضيها، باحتياطات تريليونية، تنبئ بتدشين عصر الغاز في السعودية، الا ان الزيادة جاءت بما يخدم توجهات الحكومة السعودية في المرحلة الحالية والمقبلة.

وأكدت الشركة أن "هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل أجور النقل من محطات التوزيع إلى مواقع البيع".

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 12 ذي القعدة 1443هـ الموافق 11 يونيو 2022م.

يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، يتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الخميس الماضي، عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل 10 أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس 12 مايو 2022.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المباعة بلغ نحو 290.5 ألف سهم، فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم نحو 12.009 مليون ريال. وبلغ متوسط سعر البيع 41.34 ريال للسهم.

ويكون تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 9 يونيو 2022.

يذكر ان الازمة الروسية هي المحرك الثاني لغلاء أسعار الغاز عالميا بعد أزمة كورونا العامين الماضيين" .