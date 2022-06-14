أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في 2023

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:08 مساءً - وكالات _ أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقريرها لشهر يونيو، اليوم الثلاثاء، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 3.4 مليون برميل يومياً خلال 2022، لكنها تتوقع أن تنخفض وتيرة نمو الطلب على النفط إلى النصف العام المقبل، مع سيطرة التضخم والصراع على الاقتصاد العالمي .

رفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع، فيما خفضتها للربع الثاني من هذا العام، وتتوقع المنظمة زيادة الطلب على النفط بـ 3.1 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022، قائلة إن الطلب اليومي سيبلغ 101.8 مليون برميل في النصف الثاني من العام، ومؤكدة توقعاتها بتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل كورونا.

وبحسب ما نقلته “بلومبرج” عن أحد المندوبين في أوبك ، فإن من المتوقع أن يزيد استهلاك النفط العالمي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل، انخفاضًا من 3.4 مليون برميل يوميًا متوقعة لهذا العام. وستتم مراجعة التوقعات من قبل ممثلين من الدول الأعضاء في المجموعة الأسبوع المقبل.

وأرجع تقرير أوبك ذلك إلى انخفاض إنتاج كل من إيران والعراق وليبيا ونيجيريا والغابون. فيما تراجع إنتاج النفط العالمي إلى 98.75 مليون برميل يومياً في مايو.

وأشار التقرير إلى انخفاض الإنتاج الروسي بـ 930 ألف برميل يومياً في الربع الثاني على أساس فصلي.

وفاجأت أوبك وحلفاؤها أسواق الطاقة في وقت سابق من هذا الشهر، بالموافقة على تسريع عودة الإنتاج الذي توقف خلال الوباء، لكن القدرات الإنتاجية الفائضة تقتصر على المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والكويت.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد العالمي سيدفع ثمناً باهظاً للحرب في أوكرانيا التي تشمل نموًا أضعف وتضخمًا أقوى وأضرارًا طويلة الأمد محتملة لسلاسل التوريد.