الإمارات تجتذب 4 آلاف مليونيرا روسيا هربا من العقوبات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:08 مساءً - خالد بدر الدين _ تتوقع شركة هينلى اند بارتنرز البريطانية لاستشارات هجرة الاستثمارات، أن تتفوق دولة الإمارات على جميع دول العالم فى اجتذاب أكبر عدد من أثرياء روسيا الذين يحاولون السفر إلى موطن جديد لهم هربا من العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب غزو موسكو لجارتها أوكرانيا.

وجاء فى تقرير جديد نشرته شركة هينلى اند بارتنرز اليوم، أن 15 ألف مليونير روسى سيهربون من روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا وأن الإمارات من المتوقع أن تجذب 4000 مليونير روسى هذا العام لتتفوق على أى بلد آخر فى العالم وبعدها إسرائيل التى ستجذب حوالى 2500 مليونير روسى.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن أثرياء روسيا يحاولون الهرب من تداعيات العقوبات الغربية المدمرة لاقتصاد روسيا وبدأوا فعلا السفر إلى الإمارات وإسرائيل بأعداد كبيرة بعد أن ازدادت الضغوط عليهم من العديد من دول غرب أوروبا وحتى من بريطانيا التى كانوا يتجهون إليها عادة فى السابق عندما تخضع موسكو لعقوبات أمريكية.

وحتى قبل الحرب كانت الإمارات تجذب رجال الأعمال الأجانب باعتبارها مركز للثروات والأغنياء بفضل نظامها الضريبى المتدنى وأسرع دولة فى العالم فى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا ونجاح إمارة دبى فى استضافة أول معرض عالمى بعد وباء كورونا .

واستطاعت دولة الإمارات أيضا أن تصبح مركز تجارى ومالى وسياحى عالمى وتجتذب أكبر عدد من مشاهير وأغنياء العالم لدرجة أنها صعدت من المركز 64 منذ عشر سنوات إلى المركز 15 حاليا على مؤشر هينلى لجوازات السفر HPI العالمية.

ومن المتوقع أن تؤدى العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا إلى هروب 15% من سكانها الأثرياء كما أن الحرب الروسية أدت إلى خروج 2800 مليونير أوكرانى أو 42% من أغنياء أوكرانيا لتسجل أعلى نسبة فى تاريخها.