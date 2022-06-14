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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الأمة الكويتي يعتمد منحة بقيمة 3000 دينار لكل متقاعد من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:07 مساءً - – افق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء، على المداولتين الأولى والثانية لقانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار (9774 دولارا) لكل شخص من أرباب المعاشات.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الموافقة، التي جاءت بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 38 عضوا، تضمنت أيضا إلزام الحكومة بدفع مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار من الخزانة العامة سنويا لسداد العجز الاكتوراي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، اعتبارا من أول أبريل نيسان ولحين سداد كامل العجز.
وخلال الجلسة، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار.
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