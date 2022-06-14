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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في ألمانيا يسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 7.9% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:11 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع معدل التضخم في ألمانيا ، الذي يُقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك بـ 7.9% في مايو 2022، وبذلك وصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي منذ إعادة توحيد البلاد.
هذا ولا يزال السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن جورج ثيل، رئيس المكتب الفيدرالي للإحصاء، قال إنهم يرون أيضاً ارتفاعاً في أسعار العديد من السلع الأخرى ، وخاصة المواد الغذائية”.
وأضاف ثيل: “تم تسجيل معدل تضخم مرتفع مماثل آخر مرة في الإقليم السابق للجمهورية الفيدرالية في شتاء 1973/1974، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط الأولى”.
وفي مارس 2022، استقر معدل التضخم عند 7.3%، وفي أبريل 2022 عند 7.4%.
هذا وأفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء أيضًا أن أسعار المستهلك في مايو 2022 ارتفعت بنسبة 0.9% في أبريل 2022.
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