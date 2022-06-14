مال وأعمال

الذهب يهبط بأكثر من 2% والبلاديوم يهوي 7% مع صعود الدولار

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يهبط بأكثر من 2% والبلاديوم يهوي 7% مع صعود الدولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:08 صباحاً - – سجلت أسعار المعادن النفيسة انخفاضات حادة يوم الاثنين مع تقلص جاذبيتها وسط صعود الدولار بدعم من رهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.40% إلى 1825.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

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وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.47% إلى 1829.10 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في عدة سنوات ليصبح الملاذ الآمن المفضل على حساب الذهب، إذ أن تزايد أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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وكانت بيانات أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الجمعة قد دفعت المتعاملين للمراهنة على زيادات إجمالية في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 175 نقطة أساس بحلول سبتمبر، ويتوقع البعض فرصة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس هذا الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوى البلاديوم في المعاملات الفورية 7.12% إلى 1796.70 دولار للأوقية في حين هبطت الفضة 2.93% إلى 21.23 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 3.9% إلى 934.88 دولار للأوقية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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