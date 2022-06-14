مال وأعمال

ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل حكومي ويعين وزيرا جديدا للنفط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل حكومي ويعين وزيرا جديدا للنفط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:08 صباحاً - – نقل الإعلام الرسمي البحريني يوم الاثنين مرسوما عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعديل وزاري شمل تعيين وزير جديد للنفط.

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وعُين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لشئون المناخ للمملكة، وزيرا للنفط والبيئة خلفا لوزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.

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وشمل التعديل تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية التحتية وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قوله “إننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن”.

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والبحرين، وهي منتج صغير للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، واحدة من أكثر الدول مديونية في المنطقة. وساعدها حلفاءها في الخليج في تفادي أزمة ائتمانية في 2018 من خلال حزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار. وقالت وكالتا التصنيف فيتش وموديز إن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى مزيد من التمويل من دول الخليج.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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