أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:11 صباحاً - أ ش أ – تراجعت الذهب الآجلة، خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، لتقترب الأسعار من تسجيل أدنى تسوية لها في أكثر من 3 أسابيع رغم عمليات البيع التي مُنيت بها أسواق الأسهم العالمية، حيث يبدو أن ارتفاع الدولار الأمريكي يفوق جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بمقدار 46.10 دولار، بنسبة 2.5%، لتتداول عند مستوى 1829.40 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو بمقدار 95.1 سنتًا، بنسبة 4.3%، لتتداول عند مستوى 20.98 دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب يوم الجمعة بعد أن تعرضت الأسهم والأصول الأخرى التي ينظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر للضغط من البيانات التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.6% على أساس سنوي في مايو.

ويسعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك بقوة أكبر من المتوقع لتشديد السياسة النقدية في محاولة للسيطرة على التضخم، والذي قد يتسبب بالتالي في حدوث ركود.