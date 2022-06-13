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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تعلق صادراتها من الغاز المحلي والفحم والسولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 11:05 مساءً - – وافقت الحكومة الأوكرانية على تعليق صادرات سلع أولية من بينها الغاز والفحم بسبب الغزو الروسي.
وشمل قرار حكومي، نشر يوم الاثنين: الفحم، والسولار، والغاز المنتج محليا في قائمة من السلع الأولية التي يحظر تصديرها وقت الحرب.
وقال إن هذا مرتبط “بالعدوان المسلح لروسيا الاتحادية ضد أوكرانيا وفرض قانون الأحكام العرفية في أوكرانيا”.
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