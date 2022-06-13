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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أردوغان: تركيا ستخفف عبء التضخم إلى حد كبير بحلول فبراير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 08:09 مساءً - وكالات _ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في خطاب ألقاه باسطنبول، إن بلاده ستخفف عبء التضخم إلى حد كبير بحلول الفترة بين فبراير ومارس من 2023.
ونقلت “بلومبرج” اليوم الاثنين، عن رجب طيب أردوغان قوله، إن “تركيا تحتاج إلى مسار لا يختلسها من خلال معدلات الفائدة العالية”.
وتابع أن المشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلب العملة، “تعتبر نصف الكأس الفارغ”.
وأضاف أن البنية التحتية والفرص العالمية في تركيا سوف تساعد في تحقيق أهدافها، وأن تركيا حاليا في أقوى فتراتها،على حد قوله.
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