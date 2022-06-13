انت الان تتابع خبر توضيح من الحكومة حول ارتفاع سعر البنزين.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الاثنين، إن سعر البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 1267.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر ايار والذي بلغ 1193.9 دولاروبنسبة ارتفاع بلغت 6.1%.

كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1321.1 دولار للطن مقابل 1249.7 دولار المسجل في شهر ايار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.7%.

وارتفع سعر الديزل من 1098.9 دولار للطن الى 1282 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 16.7%، وارتفع سعر الكاز من 1192 دولار للطن الى 1345.4دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.9%، وانخفض سعر زيت الوقود من 625.5 دولار للطن الى 597.5 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 4.5%.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 750 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر ايار الماضي والذي بلغ 857.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.5% .

وسجل سعر خام برنت في الثلث الاول من الشهر الحالي سعراً بلغ 126.4 دولار للبرميل مقابل 112.7 دولار المسجل في شهر ايار الماضي.