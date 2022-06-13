انت الان تتابع خبر الذهب نهابة التعاملات نازل رايح مشوار .. عيار 21 و 24 بيعيطوا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 13 يونيو 2022، بشكل ملحوظ مقارنة بالتعاملات صباح اليوم، وسجل عيار 21 الآن 997 جنيه، وتراجع 7 جنيه عن التعاملات المسائية أمس الأحد.

وذلك تزامنا مع انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، وأيضا يتأثر سعر الذهب بحركة الدولار، وأيضا بسندات الخزانة الأمريكية، فيما تعمل قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، على التأثير لسعر المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يونيو:

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1139.5 جنيه.

كما سجل سعر عيار 22 الآن 1044.5 جنيه.

أما سعر جرام عيار 21 اليوم 997 جنيه.

وسجل سعر عيار 18 الآن 854.5 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الذهب عيار 14 اليوم 664.75 جنيه.

وأسعار الجنيه الذهب الآن 7976 جنيه.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم 13110 جنيه.

أما بالنسبة لسعر الذهب في السعودية تكون على النحو التالي:

سعر عيار 21 يسجل 197.66

سعر عيار 24 يسجل 225.90

سعر عيار 18 يسجل 169.42