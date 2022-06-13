أسعار الأرز ترتفع للشهر الخامس على التوالي مسجلة أعلى مستوى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 07:08 مساءً - خالد بدر الدين _ قفز مؤشر وكالة الأغذية والزراعة –الفاو FAO – التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لأسعار الأرز خلال شهر مايو للشهر الخامس على التوالى متجاوزة 110 نقطة ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى تدخل شهرها الرابع وأدت إلى قفزة هائلة فى أسعار المحاصيل الزراعية وخصوصا القمح والذرة والشعير والبذور الزيتية.

وذكرت قناة CNBC الأمريكية أن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بسبب الحرب الروسية يرجع أساسا إلى تزايد تكاليف الشحن نتيجة غلق موانئ أوكرانيا وحظر التصدير من روسيا التى تتعرض لعقوبات أمريكية وأوروبية غير مسبوقة، علاوة على ارتفاع أسعار الطاقة وخصوصا البترول والغاز الطبيعى و صعود أسعار الأسمدة أيضا وكل هذه المواد الخام تأتى كميات ضخمة منها من البلدين المتحاربين.

وتحتل الصين المركز الأول فى إنتاج الأرز بنسبة تتجاوز 28% وبعدها إندونيسيا بأكثر من 23.5%، ثم بنجلاديش وفيتنام بحوالى 7.2% لكل منهما ليحتلا المركزين الثالث والرابع وتايلاند فى المركز الخامس بنسبة 5.7%.

وارتفعت أسعار صادرات الأرز التايلاندى هذا الربع إلى 420 دولار للطن بزيادة حوالى 16% عن متوسط سعر الأرز الهندى رغم أن الهند أكبر مصدرة للأرز فى العالم وتهيمن على 40% من المعروض العالمى ومن المتوقع أن تصدر الهند مليون طن من الأرز من الآن وحتى نهاية أغسطس.

وارتفع حجم صادرات الأرز منذ بداية العام وحتى الآن إلى 9.61 مليون طن بسبب أزمة أسعار الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بالمقارنة مع 5.06 مليون طن فى عام ماقبل الوباء و 5.07 مليون طن فى عام كورونا و 9.73 مليون طن العام الماضي بعد تخفيف قيود كورونا ومنح ملايين الجرعات من لقاحات كوفيد 19 لمعظم سكان العالم.