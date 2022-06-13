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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس تواصل منح خصومات لناقلات غاز البترول المسال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 07:08 مساءً - خالد بدر الدين_ أعلنت هيئة قناة السويس تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية العام الجارى، لتحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20 % من الرسوم العادية لقناة السويس.
وأكد الهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، حصول الناقلات العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55 %، وتحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم يصل إلى 75 %.
يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف الشهر الماضى، أنه من المتوقع أن تقترب إيرادات قناة السويس من 7 مليارات دولار نهاية العام المالي الجاري.
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