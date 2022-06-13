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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الانتهاء من ميكنة جميع الإجراءات الضريبية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم ودينا مجدي _ قال وزير المالية الدكتور مجمد معيط ، إن الوزارة ستنتهي من منظومة ميكنة جميع الإجراءات الضريبية الموحدة نهاية الشهر الجاري.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر ومعرض ciasec’22، أن جميع الموانئ أصبحت على منصة إلكترونية واحدة لمعرفة ماهية السلع التي تدخل البلاد وتحديد مواعيد وصولها وكميات تلك السلع بشكل لحظي.
وأكد أن القيادة السياسية وضعت الأمن السيبراني في مقدمة أولويات الدولة بما يساهم في سد أي ثغرات في التطبيقات الإلكترونية، مؤكدا أن وزارة المالية راعت الأمن السيبراني عند ميكنة ورقابة الموازنة العامة للدولة أو تنفيذ مشروع ميكنة الجمارك والضرائب على النحو الذى يضمن تأمين المعاملات الحكومية الرقمية.
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