انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية اليوم الأثنين- الدينار الكويتى واخد دور برد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أسعار العملات العربية تراجعت اليوم الأثنين ، في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنية المصري، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.