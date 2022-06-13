انت الان تتابع خبر مميزات بطاقات البنك العربي الأفريقي .. هتقسط ببلاش وتشتري اللي عايزة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طرح البنك العربي الأفريقي، بطاقات ائتمانية لعملائه، يمكنهم من شراء احتياجاتهم بالتقسيط دون فوائد، لمدة تصل إلى 24 شهر، كما يمكن أيضا الحصول على مبلغ 1000 جنيه قسيمة شراء كهدية، كما يمكن إصدار بطاقات إضافية.

مميزات بطاقات البنك العربي الأفريقي:

تعتبر البطاقات هي وسيلة للدفع دون استخدام النقود، ويمكن استخدامها في سحب النقود كاش من أجهزة الصراف الآلي، وتقدم البطاقات برنامج نقاط ومكافآت مميز، وأيضا دفع 5% الحد الأدنى للسداد الشهري.

كما يوجد عدد 55 يوم، وتكون فترة سماح لسداد المشتريات على بطاقات العربي الأفريقي، مع إمكانية تقسيط للمشتريات والسحب النقدي، وأيضا تسوق بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال خاصية 3D secure.

وتتميز البطاقات بإمكانية سحب نقدي حتى 90% من الحد الائتماني للبطاقة، وأيضا إرسال رسائل نصية مع كل عملية شراء أو سحب نقدي، أما عن حد السحب والشراء الدولي يكون مرتفع على البطاقات الائتمان.