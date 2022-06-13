أسعار الأرز اليوم للمستهلك.. بشرة خير انخفض 3500 جنيه

انت الان تتابع خبر أسعار الأرز اليوم للمستهلك.. بشرة خير انخفض 3500 جنيهوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الأرز اليوم في السوق المحلي للجملة بشكل كبير خلال الساعات الحالية، وهو ما سيعود تأثيره على السعر للمستهلك، لذلك زادت عمليات البحث من قبل المواطنين، الذين يرغبون في معرفة سعر كيلو الأرز في الساعات المقبلة، وهل سيكون سعره منخفضًا أسوة بسعر الجملة.

أسعار الأرز اليوم

رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أكد أَّنه حدث انخفاض كبير في أسعار الأرز في سوق الجملة، خلال المدّة الحالية، بقيمة 3500 جنيه في سعر الطن الواحد، لذا من المقرر أن يتأثر سعر القطاعي للمستلك.

أسباب انخفاض أسعار الأرز

وأوضح شحاتة، أن سبب تراجع الأسعار يعود إلى عزوف المستهلكين للسلعة بسبب الزيادة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نصح المواطنين بعدم شراء المستلزمات والمنتجات التي يقوم التجار برفع أسعارها، وهو ما حدث في أسعار الأرز، ولبى المواطنين نصيحة الرئيس، غير أن 80% من مضارب الأرز لا تعمل لانخفاض الطلب على الأرز.

سعر كيلو الأرز في الجملة

ويباعَّ سعر كيلو الأرز في الجملة 10 جنيهات للأرز الرفيع و11جنيهًا للحبة العريضة.