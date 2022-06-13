مستشار وزير الإنتاج الحربي يستعرض أهمية الأمن السيبراني في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم ودينا مجدي _ قال مستشار وزير الإنتاج الحربي أحمد عبد النظير، إن استراتيجية عمل الوزارة هي تأمين مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر، والمشاركة في المشروعات القومية وتوطين التكنولوجيا الحديثة بكل المجالات، وتقديم منتجات عالية الجودة، ورفع إنتاحية الموارد البشرية.

وأضاف عبد النظير، خلال مؤتمر نزع ومعرض caisec’22، أن الوزارة ممثلة في شركاتها التابعة تقوم بواجبها في التصدي لكافة التهديدات الخاصة بالأمن السيبراني، بجانب تأمين البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

واستعرض مستشار وزير الإنتاج الحربي، الثورات الصناعية في استخدام الطاقة والرقمنة والإنترنت والبرمجة والتحول الرقمي الشامل والتكامل في المنظومة الرقمية مع الشركاء في المنظومة، وضرورة التركيز على التأمين ضد أي هجمات.

وأوضح أنه تم تكوين التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة بتمويل من وزارة التعليم العالي، وبمشاركة اكاديميات البحث، حيث يهدف التحالف إلى تهيئة المناخ اللازم للثورة الصناعية الرابعة.

وشدد أنه تم تأهيل مركز التميز العلمي والتكنولوجي ليكون بيت خبرة في مجال الثورة الصناعية الرابعة من خلال إنشاء وحدة التصنيع الذكي.