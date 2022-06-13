انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن تصدم المواطنين من جديد.. “الفراخ البيضاء نار” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تواصل بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13 يونيو 2022، ثباتها على الزيادة الأخيرة وتستمر في صدمة المواطنين مرة أخرى، بعد العودة إلى غلائها مرة أخرى خلال الأيام الحالية، ويتخطى سعر الكيلو 40 جنيهًا للمسهلك، وسط عزوف الكثير من المواطنين على عملية الشراء، وتعد أهم الأسباب وراء ارتفاع الدواجن المدة الحالية، هي درجة الحرارة الشديدة التي تسببت في نفوق العديد من الفراخ، إضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء بين 42 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

الفراخ الأمهات بـ 32 جنيها

الفراخ البلدي بـ 50 جنيها

باقي الدبوس بـ 55 جنيها.

البانيه بـ 100 جنيه.

الدواجن الساسو 48 جنيها.

الأوراك بـ 60 جنيها.

البط المسكوفي سجل 60 جنيها.

الدبوس بـ 55 جنيها.

الأرانب بـ 50 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 40 جنيها.

زوج حمام 75 جنيها.

سجل البط الفرنساوي 55 جنيها.

كيلو البط المولار بـ 53 جنيها.

صدور العظم بـ 70 جنيها.

كيلو الرومي 70 جنيها.