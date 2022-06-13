انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر والسعودية.. “تراجع 40 جنيًها إلحق اشتري” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 13-6-2022، انخفاض جديد، لتواصل أسعاره سلسلة التراجع بشكل ملحوظ، مع بداية تعاملات اليوم الصباحية ومنذ بداية الأسبوع الحالي، بعد ارتفاعها آخر الأسبوع المنقضي، ليفقد الجرام 40 جنيها اليوم مقارنة بالخميس الماضي، تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

أسعار الذهب اليوم

“محتوى بلس”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين بمَحَالّ الصاغة دون المصنعية:

أسعار الذهب اليوم الأحد

عيار 18 سجل 860 جنيهًا بتراجع 5 جنيهات عن صباح أمسِ.

عيار 24 سجل 1155جنيهًا بتراجع 42 جنيهًا عن صباح أول أمسِ

عيار 21 سجل 1000 جنيه.

عيار 14 سجل 630 جنيها بتراجع 30 جنيهًا عن أول أمس.

وسعر الجنيه الذهب 8025 جنيها بتراجع 40 جنيهًا عن أول أمس.

سعر الذهب في السُّعُودية

سعر عيار 21 يسجل 197.66

سعر عيار 24 يسجل 225.90

سعر عيار 18 يسجل 169.42