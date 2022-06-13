انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه الإثنين.. “غيّر عملتك عشان الحج” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، الإثنين 13 يونيو 2022، تباين نسبي، مع بداية التعاملات، حيث ثبت على أسعاره الختامية للأسبوع المنقضي بعد تحركه الأخير بضعة قروش، في مواصلة للثبات على ارتفاعه المفاجىء في مارس الماضي على خلفية رفع سعر الفائدة بعد قرار المركزي المصري ما زاد من سعر الريال أمام الجنيه، ومع اقتراب موعد الحج زادت عمليات البحث من قبل المواطنين عن سعر الريال.