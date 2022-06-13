انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13 يونيو.. “متشلش هم الحديد هتبني بتكلفة قليلة” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - واصلت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13 يونيو 2020 تباينها في غالبية الأنواع، حيث يستمر سعر الحديد والأسمنت في الثبات على أسعار أول الأسبوع، وبعد زيادة أول يونيو لم يشهد أي زيادة أخرى، ومتوقع انخفاض كبير خلال المدة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار أكثر من نسبتها الحقيقية، وتراجع المواد الخام عالميًا.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز للطن: 18588 جنيها.

سجل سعر الحديد الاستثماري للطن:18113 جنيهًا.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13222 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8580 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1351 جنيهًا.