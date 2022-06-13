انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 يونيو.. “البلطي بـ 27 جنيهًا يا بلاش” والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الأسماك اليوم البلطي اليوم الإثنين 13 يونيو 2022، استقرارها في سوق العبور، وتباينت الأسعار في غالبية الأصناف الشعبية مع بداية التعاملات الصباحية، حيث ثبت سعر السمك البوري على أسعار أمس، في حين تراجع البلطي جنيهين، واستقر سعر السمك المكرونة والقراميط، واستقر سعر البلطي الأسواني تزامنًا مع بحث الكثير من المواطنين عن سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

سجل سعر السمك البلطي ما بين 33 و40 جنيها.

سجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها.

سجل السمك البلطي 2 من 27 جنيهًا حتى 30 جنيها للكيلو.

سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو.

سجل قراميط – شيلان بـ 20 جنيها

السمك الثعابين سجل 50 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سجل سعر كيلو الكابوريا بين 20 و36 جنيها.

سجل سعر كيلو الجمبري بين 135 و155 جنيها.

سجل سعر البوري ما بين 60 و75 جنيها.

سجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و150 جنيها.

سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 120 جنيها و200 جنيه.

سعر السمك قشر البياض 120 جنيها للكيلو.

سعر السمك المكرونة خليجي 45 جنيها.

المكرونة المجمدة بـ 30 جنيها للكيلو.

الموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو.

السبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و180 جنيها للكيلو

القرش من 30 إلى 50 جنيها.

سعر سمك مرجان 1 بين 35 و45 جنيها.

ومرجان 2 بين 22 و32 جنيها للكيلو.

القاروص من 90 إلى 110 جنيهات.

السردين بين 20 و30 جنيها.