انت الان تتابع خبر أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الإثنين.. تراجع كبير في الاسترليني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار العملات اليوم الإثنين 13 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات، في غالبية العملات الأجنبية والعربية، حيث تراجع سعر الجنيه الاسترليني بنسبة كبيرة، وانخفض سعر اليورو والفرانك السويسري، وفي المقابل استقر سعر الدولار والريال السعودي، حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

“محتوى بلس”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الإثنين 12 مايو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

“محتوى بلس”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13-6-2022

سعر اليورو اليوم

سجل 19.55 للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.87 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع، مقارنة بأمس حيث سجل 22.94 جنيه للشراء، 23.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل 18.65 جنيه للشراء، و 18.71 جنيه.

سعر الفرانك السويسري

18.84 للشراء و18.95 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.48 جنيه للشراء، و 61.014 جنيه للبيع.