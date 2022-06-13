نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك: مهتمون بالاستثمار في البوليستر.. ورئيس الوزراء: موقع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة.

قال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق بشركة أدنوك الإماراتية، إن لديها اهتماما كبيرا بعدد من المشروعات، سواء في قطاع الغاز، أو غيره.

وأضاف سالمين: “نحن كذلك جاهزون للتعاون في مشروعات البوليستر”. وعقَّب رئيس الوزراء قائلا: “ونحن جاهزون بموقع المشروع، ووزارة البترول لديها التفاصيل الكاملة بهذا الشأن”، كما أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالبلدين بسرعة تنفيذ هذا المشروع.

ورحب رئيس الوزراء بضخ استثمارات جديدة، أو الشراكة مع الجانب الاماراتي، خاصة في إطار جهود تطوير الإنتاج ببعض حقول الغاز.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فرق العمل من الفنيين من الجانبين مستمرون في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون، مؤكدا العمل على البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاءات التي جمعته مع عدد من المسئولين الإماراتيين، خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، والتى تضمنت بحث واستعراض عدد من ملفات التعاون الثنائي، وخاصة ما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وما شمل ذلك من مشروعات مقترحه، لتوليد 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، وذلك في ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بتطوير حقول الغاز.

وأكد أهمية العمل على سرعة الوصول إلى صياغة التفاهمات والاتفاقيات حول تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة تنفيذها على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى هذا القطاع المهم.

من جانبه، أشار عمر السويدي إلى أنه فيما يتعلق بخطوات تفعيل مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، فقد عُقد الاجتماع الأول للجنة العليا للمبادرة، وتحددت خطة عمل لكل دولة من الدول الثلاث: مصر، والإمارات، والأردن.

وتابع: كما عُقد اجتماع للجنة التنفيذية للمبادرة، وستعقد قريبا ورشة عمل للجنة التنفيذية مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات التعاون من الدولة الثلاث، على أن يتم البدء في دراسات الجدوى للمشروعات المحددة؛ تمهيدا لبدء تنفيذها.

وأضاف أن هناك زخما كبيرا، ورغبة وحماسا من جانب كل الشركات للمشاركة في هذه المشروعات، لا سيما في مجالات الأغذية والأدوية والزراعة.

وأشار إلى أن هناك فريق عمل ستكون مهمته تذليل العقبات وحل المشكلات التى من الممكن أن تواجه عمل الشركات، وذلك بما يسهم فى سرعة البدء فى تنفيذ المشروعات.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، ومحمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين المصريين.

كما حضر من الجانب الإماراتي: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وخالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق بشركة “أدنوك”، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي بشركة مصدر، وعبد الله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد – وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الإماراتيين.