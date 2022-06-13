إي فاينانس توقع مذكرة تفاهم مع المالية الليبية لتطوير ورقمنة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 09:11 صباحاً - إسلام سالم – وقعت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الليبية؛ للتعاون في تقديم خدمات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني للحكومة الليبية، وتطوير وإدارة أنظمة المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة.

واستقبلت شركة إي فاينانس، في مقرها بالقاهرة، وفدا ليبيا برئاسة خالد المبروك وزير المالية الليبي؛ للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالية الحكومية من أجل إمكانية نقل التجربة المصرية إلى ليبيا.

واطلع الوفد على تجربة إنشاء نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدد من أنظمة ميكنة المعاملات الحكومية التي نفذتها إي فاينانس.

وأضاف أن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعت اتفاقية التعاون مع مجموعة إي فاينانس لإصلاح نظام المالية العامة في ليبيا من خلال تطوير وإدارة أنظمة المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة، واتباع الأساليب الحديثة في إعداد الميزانيات الحكومية بشكل يضمن تحقيق الأهداف والخطط المقررة.

ومن جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس، إن الاتفاقية تمثل خطوة شديدة الأهمية للمجموعة وتعكس التزامها بالتوسع في الأسواق الخارجية، وبخاصة الإفريقية، ذات الفرص التنموية اللامحدودة، بما يسهم فى زيادة حجم أعمال المجموعة ويحقق أكبر فائدة لمساهميها.

ومن ناحيتها، ستتولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس التابعة للمجموعة عمليات تطوير المنظومات الإلكترونية لوزارة المالية الليبية، اعتمادا على بنيتها التحتية وخبراتها في تطوير المنظومات الإلكترونية لوزارة المالية المصرية، مثل منظومة إدارة المالية العامة GFMIS والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بالإضافة إلى النجاح في تنفيذ العديد من المشروعات الإلكترونية الحكومية واسعة الانتشار.

وكانت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قد أنشأت قطاعا جديدا للتوسع الخارجي في تقديم خدماتها للقارة الإفريقية، كأحد محاور استراتيجية المجموعة خلال السنوات القادمة، لنقل ما تم إنجازه في مصر بمجال التحول الرقمي إلى الأشقاء الأفارقة.