رئيس الوزراء يتابع خطط زيادة مناطق الإنتاج وجذب الاستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 09:11 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع.

وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع، ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة في مجال استكشاف واستخراج خام الفوسفات، للعمل على تحقيق أعلى معدلات للإنتاج خلال هذه المرحلة، والاستفادة بصورة أكبر من الثروات الطبيعية التعدينية التي تزخر بها الدولة في مختلف المناطق، وتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري؛ لدعم الاقتصاد الوطني، واحتلال مكانة مرموقة في سوق الفوسفات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الأبحاث الخاصة بالكشف عن الثروات المعدنية بمختلف أرجاء البلاد”.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات التابعة لها، في مجال استخراج وتوفير خام الفوسفات، الأمر الذي أثمر عن تحقيق عدد من الاكتشافات التعدينية خلال الفترة الأخيرة في بعض مناطق الجمهورية، وهو ما يشكل “طفرة نوعية ونقلة كبيرة في مجال إنتاج خام الفوسفات”.

وتابع: “ويتماشى ذلك مع الخطة الطموحة لتحديث قطاع التعدين في مصر التي وضعتها الوزارة؛ لوضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها وزيادة مساهمة القطاع التعديني في الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية، بما يتناسب مع إمكاناته الحقيقية في ضوء رؤية مصر 2030”.

وأضاف سعد أن الاجتماع تناول أيضًا الخطط الاستراتيجية المستقبلية لزيادة مناطق الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ودعم خطط الدولة الطموحة في إنشاء المجمعات الصناعية للأسمدة الفوسفاتية، وكذا الفرص المتاحة للاستثمار؛ بهدف تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلي الشركات العالمية.