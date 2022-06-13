انت الان تتابع خبر الحاج: خسارة قطاع الأبقار تتجاوز 2 مليون دينار شهرياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، الأحد، إن خسارة قطاع الأبقار تبلغ 2 مليون دينار شهريا والتي بدأت منذ جائحة كورونا بسبب ارتفاع الأعلاف واكتملت نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد" أن سعر الذرة على سبيل المثال ارتفع فيه الطن من 250 دينار إلى 360 دينار ، والبرسميم 250 إلى 400 دينار، وكذلك القش ارتفع بنسبة 57% حيث كان 120 والآن بسعر 200 دينار.

وأوضح أن سعر الـ 53 قرشا هو حماية للمزراع، بسبب ارتفاع الكلف والأجور.

وأشار إلى أن الجمعية ذهبت إلى لجنة مختصة بالتسعير محايدة وكانت نتائج الدراسة بناء على أسعار البورصة العالمية وفواتير ضريبية وكهرباء وماء وعمالة.