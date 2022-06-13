انت الان تتابع خبر وزير العمل: 1500 وظيفة في مصانع ألبسة بالكرك والطفيلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن وزير العمل نايف استيتية اليوم الأحد أنه توصل إلى اتفاق جديد مع مصانع المحيكات والالبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك ومنطقة ارويم ولواء بصيرا في محافظة الطفيلة لتشغيل الشباب الأردنيين الذكور في الفترة المسائية في هذه المصانع.

وبين استيتية أنه سيتم تشغل الشباب الذكور في الفترة المسائية الذي تم الاتفاق على استحداثها في هذه المصانع لتوفير 150‪0 فرصة عمل للشباب الذكور في هذه المناطق.

ولفت إلى أنه بإمكان الشباب الذكور الراغبين بالعمل مراجعة مكاتب ومديريات العمل في كافة المحافظات للتسجيل لهذه الفرص المتاحة أو التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “سجل” على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مماثل مع مصانع المحيكات والالبسة في المحافظات الأخرى لتشغيل الشباب الذكور في المصانع الموجودة فيها في الفترة المسائية أيضا.

وأضاف انه سيعلن عن فرص العمل في مصانع المحيكات والالبسة في باقي المحافظات للشباب الذكور في الفترة المسائية خلال الأسبوع الحالي، داعيا شباب هذه المحافظات إلى مراجعة مديريات العمل أو التسجيل عبر المنصة الإلكترونية “سجل” على موقع الوزارة الإلكتروني.

كما ودعا الوزير الشباب الأردني إلى الاستفادة من فرص العمل المتوفرة على منصة “تشغيل” البرنامج الوطني للتشغيل الذي تتوفر عليها 25 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص في مختلف القطاعات ومختلف المهن والتخصصات والتي قامت شركات ومؤسسات القطاع الخاص بطلبها من خلال برنامج التشغيل الوطني “تشغيل”.