انت الان تتابع خبر الغرف التجارية: استقرار أسعار السلع الاستهلاكية وانخفاض أسعار الأرز قريبا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، بأن أسعار السلع الاستهلاكية تشهد استقرار خلال الوقت الحالي، ولم تشهد أي ارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القليلة الماضية.

استقرار أسعار السلع الاستهلاكية خلال الوقت الحالي:

كما انه من المتوقع انخفاض أسعار الأرز خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تكون بقيمة جنيه واحد للكيلو، فيما انخفضت بعض أنواع الجبن المثلثات بقيم 5 جنيه للعلبة، أما عن أسعار باقي السلع الأخرى عند نفس مستواه.