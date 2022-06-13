نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يوجه بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا لمتابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تطورات مشروعات الاستزراع السمكي، التابعة لهيئة قناة السويس، خاصةً ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف، والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة، وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلاً عن تنمية أراضي منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية؛ لتعظيم المخزون السمكي في مصر.

وشدد على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تابع أيضا الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بجميع محاورها، وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

وعرض وزير الزراعة السيد القصير جهود استراتجية تنمية الثروة الحيوانية التي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات المهجنة، وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعي على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثي لتنمية الثروة الحيوانية.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية؛ بالنظر إلى أن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبى احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد.

كما اطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الاصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية.

ووجه بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة “الزهراء” بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة.

حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.