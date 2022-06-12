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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 3 مليارات دولار أعباء إضافية بسبب ارتفاع أسعار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 09:11 مساءً - سي ان بي سي _ قال وزير المالية محمد معيط، في لقاء مع CNBC عربية، إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الضغط الحالي على العملة المحلية، سيكلّف الدولة المصرية 3 مليارات دولار أعباءً إضافية.
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وأوضح أن هذه التكلفة تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار كأعباء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص.
وذكر وزير المالية أن بقاء أسعار النفط عند 122 دولار، سيكلّف الموازنة 7.2 مليار دولار.
وتطرق إلى الحديث عن ملامح البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي ، حيث أشار إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد.
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