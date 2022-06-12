انت الان تتابع خبر بتكوين تهوي إلى أدنى مستوى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يستمر سعر عملة بيتكوين وعملات مشفرة أُخرى في التراجع لمخاوف المستثمرين بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية.

وبلغت قيمة عملة بيتكوين الواحدة 27 ألفاً و464 دولاراً على منصة «بتستامب» للتداول بعد ظهر اليوم الأحد، بتراجع نسبته 3% مقارنةً باليوم السابق.

وانخفضت قيمة بيتكوين بالفعل بنسبة 9% منذ نشر بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة الماضي. فيما انخفض سعر العملة إلى قرب أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2020، عندما بلغ 25 ألفاً و400 دولار في منتصف مايو.

كما تعرضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، لضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.

ويخشى المستثمرون من أن معدلات التضخم المرتفعة في الكثير من أجزاء العالم ستقوّض الاستهلاك، حيث يضطر المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال على الغذاء والكهرباء والإسكان.