الفيدرالي الأميركي يستعد لرفع الفائدة

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الرياض - احمد صلاح - يستعد البنك المركزي الأمريكي لرفع نسب الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة، الأربعاء، ما قد يؤدي إلى التحفيز.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية، (هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي)، الثلاثاء والأربعاء ويبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن.. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.

وكانت بيانات التضخم التي صدرت عن شهر مايو يوم الجمعة، بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلاً رقماً قياسياً منذ 40 عاماً، مع 8,4% على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

ويفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي أُصدر في وقت لاحق من الشهر، والذي تباطأ أيضاً في أبريل ليصل إلى 6,3% على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف 2% الذي يُعد جيداً للاقتصاد.

ويتوقع ربع العاملين في السوق ارتفاعاً حاداً بمقدار 75 نقطة أساس، فيما قدر ثلاثة أرباع الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع الأخير في مطلع مايو، وفقاً لتقييم مجموعة «سي. إم. ايه» لمنتجات العقود الآجلة.