انت الان تتابع خبر بنك التعمير والإسكان يعلن سعر الفائدة الجديدة من الوديعة سمارت .. شخلل جيبك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن بنك التعمير والإسكان، عن رفع سعر الفائدة على الوديعة سمارت، وهي المخصصة للأفراد سواء عملاء البنك أو من الخارج، وكشف البنك عن تفاصيل تلك الوديعة والتي تكون على النحو التالي:

تفاصيل الوديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان: