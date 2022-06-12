انت الان تتابع خبر بنك التعمير والإسكان يعلن سعر الفائدة الجديدة من الوديعة سمارت .. شخلل جيبك والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - أعلن بنك التعمير والإسكان، عن رفع سعر الفائدة على الوديعة سمارت، وهي المخصصة للأفراد سواء عملاء البنك أو من الخارج، وكشف البنك عن تفاصيل تلك الوديعة والتي تكون على النحو التالي:
تفاصيل الوديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان:
- الحد الأدنى لربط الوديعة مليون جنيه، ومضاعفاتها 10 آلاف جنيه.
- سعر العائد: 7.75%.
- مدة ربط الوديعة: سنة من تاريخ فتحها.
- صرف العائد: سنوي ويصرف يوميا أيضا.
- مصاريف فتح الحساب: حسب سعر التعريفة.
- المصاريف الإدارية: حسب سعر التعريفة.
- يمكن لصاحب الوديعة الاقتراض بضمان الوديعة بنسبة 90%.
- الحصول على التسهيلات بطاقة ائتمانية بنسبة 90%.
- وأيضا سحب على المكشوف بنسبة 90% من قيمة الوديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان.
- لا يجوز استرداد الوديعة سمارت إلا بعد مرور شهرين من فتح الوديعة، وتكون غرامة الاسترداد حسب سعر الفائدة، والتي تحتسب بناء على الأيام الفعلية قبل الاسترداد، والذي يكون على السعر المعلن للودائع لأجل، ولا يجوز كسر جزئي للوديعة