انت الان تتابع خبر شهادات التعمير الثلاثية بعائد ثابت .. بنك التعمير والإسكان بيفرح المواطنين والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - طرح بنك التعمير والإسكان، شهادات التعمير الثلاثية بعائد ثابت، بعائد يصل إلى 11% سنويا، وسنتعرف في هذا التقرير عن تفاصيل تلك الشهادات حسب ما كشف عنه البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
مميزات شهادات التعمير الثلاثية من بنك التعمير والإسكان:
- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط.
- تسري بدء من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
- الحصول على قرض بضمان الشهادة في حدود 90% من قيمتها.
- عائد الشهادة معفي من كافة الضرائب.
- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- ويجب للشخص تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين.
- إيصال مرافق لمحل الإقامة.
- إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري، أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.
كما انه في حالة استرداد الشهادة بعد حوالي 6 أشهر، وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق، يتم تعديل سعر العائد الأصلي، ويكون على النحو التالي:
- نسبة الخصم بعد الاسترداد: 4.75% بعد السنة الأولى
- نسبة الخصم بعد الاسترداد: 4% بعد السنة الثانية
- نسبة الخصم بعد الاسترداد: 3.75% بعد السنة الثالثة.