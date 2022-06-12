انت الان تتابع خبر شهادات التعمير الثلاثية بعائد ثابت .. بنك التعمير والإسكان بيفرح المواطنين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طرح بنك التعمير والإسكان، شهادات التعمير الثلاثية بعائد ثابت، بعائد يصل إلى 11% سنويا، وسنتعرف في هذا التقرير عن تفاصيل تلك الشهادات حسب ما كشف عنه البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

مميزات شهادات التعمير الثلاثية من بنك التعمير والإسكان:

تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط.

تسري بدء من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

الحصول على قرض بضمان الشهادة في حدود 90% من قيمتها.

عائد الشهادة معفي من كافة الضرائب.

يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ويجب للشخص تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين.

إيصال مرافق لمحل الإقامة.

إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري، أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

كما انه في حالة استرداد الشهادة بعد حوالي 6 أشهر، وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق، يتم تعديل سعر العائد الأصلي، ويكون على النحو التالي: