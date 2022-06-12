مال وأعمال

شهادات التعمير الثلاثية بعائد ثابت .. بنك التعمير والإسكان بيفرح المواطنين

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الرياض - احمد صلاح - طرح بنك التعمير والإسكان، شهادات التعمير الثلاثية بعائد ثابت، بعائد يصل إلى 11% سنويا، وسنتعرف في هذا التقرير عن تفاصيل تلك الشهادات حسب ما كشف عنه البنك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

مميزات شهادات التعمير الثلاثية من بنك التعمير والإسكان:

  • تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط.
  • تسري بدء من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
  • الحصول على قرض بضمان الشهادة في حدود 90% من قيمتها.
  • عائد الشهادة معفي من كافة الضرائب.
  • يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
  • الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
  • ويجب للشخص تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين.
  • إيصال مرافق لمحل الإقامة.
  • إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري، أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

كما انه في حالة استرداد الشهادة بعد حوالي 6 أشهر، وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق، يتم تعديل سعر العائد الأصلي، ويكون على النحو التالي:

  • نسبة الخصم بعد الاسترداد: 4.75% بعد السنة الأولى
  • نسبة الخصم بعد الاسترداد: 4% بعد السنة الثانية
  • نسبة الخصم بعد الاسترداد: 3.75% بعد السنة الثالثة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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