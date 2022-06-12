انت الان تتابع خبر شهادة الحصاد من البنك الزراعي .. عائد شهري هيشبرق عليك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن البنك الزراعي المصري، عن طرح شهادة الحصاد ذات العائد ‏الشهري الثابت، لمدة 3 سنوات، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد 11%، وسنتعرف الآن على تفاصيل تلك الشهادة والتي تكون على النحو التالي.

تفاصيل شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري:

الحد الأدنى لشراء الشهادة، 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة، 3 سنوات.

العائد على الشهادة، 11% ثابتة.

يصرف العائد على الشهادة ‏ شهريا.

يبدأ احتساب العائد‏ من نفس يوم شراء الشهادة.

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، في حدود 80 %من القيمة الأسمية للشهادة.

يتيح البنك الزراعي إمكانية استرداد الشهادة، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

كما لا يمكن شراء الشهادة بأسماء مشتركة، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

يجب فتح حساب جارى أو توفير بالفرع لشراء الشهادة.

الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط.

إمكانية الشراء بدون حد أقصى.

معفاة الشهادة من كافة أنواع الضرائب على الدخل.

يمكن فتح الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني.