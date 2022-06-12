انت الان تتابع خبر حساب التوفير من البنك المصري لتنمية الصادرات.. مميزات بالجملة وعائد كبير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرين من الراغبين في التعامل مع البنوك، عن تفاصيل فتح حساب التوفير من البنك المصري لتنمية الصادرات، بعد أن قدم البنمك العديد من المميزات على فتح الحساب، وفي إطار ما يقدمه البنك من خِدْمَات جاذبة لمزيد من العملاء والتنافس مع البنوك الأخرى في سوق المصارف.

حساب التوفير من البنك المصري لتنمية الصادرات

“محتوى بلس”، يستعرض في السطور التالية، مميزات حساب التوفير من البنك المصري لتنمية الصادرات EBank:

مميزات حساب التوفير من البنك المصري لتنمية الصادرات

– لا توجد رسوم إدارية على فتح الحساب.

– دون حد أدنى لفتح الحساب.

– معدل الفائدة 4.75% شهريًا.

– العائد يصرف على حساب توفير شهريا.

– إصدار بطاقة خَصْم مباشر مجانية.