انت الان تتابع خبر تفاصيل الودائع قصيرة المدى من البنك التجاري الدولي.. تبدأ بـ 5 آلاف جنيه لمدة أسبوع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تواصل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، يقدم البنك التجاري المصري، ودائع قصيرة المدى ومتوسطة، خلال الفترة الحالية، في إطار تقديمه العديد من المنتجات المختلفة والمميزة بفائدة مناسبة، لجذب المزيد من العملاء بشرائح مختلفة، خاصة وأن العروض والخدمات على الودائع تعد أكبر أداة جاذبة للعملاء.

الودائع قصيرة المدى من البنك التجاري الدولي

“محتوى بلس”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل الودائع قصيرة المدى من البنك التجاري الدولي

الودائع قصيرة المدى والمتوسطة

– مدتها من أسبوع وحتى عام.

– الحد الأدنى لها 5 آلاف جنيه مصري، و3 آلاف دولار أمريكي، و5 آلاف يورو، و5 آلاف جنيه استرليني.

– يصرف عائد الودائع في تاريخ الاستحقاق.

الودائع طويلة الأجل

– مدتها عامان.

– يصرف عائدها شهريًا أو كل 3 شهور أو كل 12 شهرًا.